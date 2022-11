Teste da Ferrovia Jacarta-Bandung é concluído com sucesso

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Um trem da ferrovia de alta velocidade desenvolvido pela China concluiu nesta quarta-feira (16), horário local, um teste abrangente sobre um trecho da Ferrovia Jacarta-Bandung. Todos os indicadores técnicos tiveram um bom desempenho, o que significa o sucesso da operação experimental dessa ferrovia construída em cooperação entre China e Indonésia.

Essa ferrovia de alta velocidade que liga a capital da Indonésia, Jacarta, à famosa cidade turística, Bandung, tem um comprimento total de 142,3 quilômetros e uma velocidade máxima de operação de 350 quilômetros por hora. O projeto começou sua construção em junho de 2018, sendo um programa simbólico para a implementação da iniciativa do Cinturão e Rota e promoção da cooperação pragmática entre a China e a Indonésia. Trata-se do primeiro projeto de ferrovia de alta velocidade da China no exterior usando todos os seus próprios sistemas, fatores e cadeia industrial, aplicando totalmente tecnologia e padrões chineses. Após a conclusão do projeto, o tempo de viagem entre as duas cidades indonésias diminuirá de mais de três horas para 40 minutos.

Esta nova ferrovia de alta velocidade melhorará as condições de tráfego local e impulsionará o desenvolvimento econômico e social ao longo da linha, tendo uma grande importância para aprofundar a cooperação pragmática bilateral.

