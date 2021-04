Tetracampeão mundial como jogador, Jorginho é o novo treinador do Atlético-GO

O Atlético Goianiense anunciou a contratação do técnico Jorginho. Tetracampeão mundial com a seleção brasileira como jogador, ele assinou com o Dragão até o final deste ano. O último clube treinado por Jorginho foi o Coritiba, ainda no começo da temporada 2020.

Além do Coxa, Jorginho passou por Ceará, Vasco, Flamengo, Bahia no Brasil. O profissional também comandou times árabes e japoneses e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pela Ponte Preta em 2013. Na ocasião, a Macaca foi superada pelo Club Atlético Lanús. Com o Atlético-GO, Jorginho terá mais uma chance de brigar pela consagração a nível internacional.

Já que o Dragão é um dos representantes nacionais na Copa Sul-Americana 2021, juntamente com Athletico, Corinthians, Bahia, Bragantino e Ceará. A primeira etapa da competição iniciou em 16 de março, enquanto os brasileiros entram diretamente na fase de grupos. Ao todo, 32 equipes de oito países se enfrentarão nesse momento da competição. No entanto, os times de um mesmo país não poderão ficar na mesma chave.

“O Jorginho é experiente, tem passagens por grandes clubes do Brasil e do mundo, é campeão do mundo e foi finalista da Copa Sul-Americana. Desejo ao Jorginho uma ótima jornada com a camisa do Atlético Goianiense. Estaremos juntos em busca de grandes resultados na temporada!", declarou o presidente do clube, Adson Batista.

Depois de iniciar a sua trajetória de treinador no América-RJ, Jorginho foi auxiliar de Dunga na seleção no período de 2006 e 2010 e esteve na Copa do Mundo, na África do Sul. Até a sua chegada, o Atlético-GO estava sendo treinado por João Paulo Sanches, da comissão permanente do clube.

