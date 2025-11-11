Tiktoker admite ter mentido sobre câncer: "não fiz por maldade"

247 - A tiktoker Brittany Miller, de 29 anos, voltou às redes sociais nesta segunda-feira (10) para admitir publicamente que mentiu sobre ter câncer em 2017. A revelação, acompanhada de um pedido de desculpas emocionado, foi divulgada pelo Metrópoles.

Em um vídeo direcionado aos mais de 3,5 milhões de seguidores, Brittany chorou ao relembrar o episódio e afirmou que a decisão ocorreu em meio ao que descreveu como o momento mais frágil de sua vida. “Minha saúde mental estava extremamente debilitada. Eu tinha pensamentos suicidas, estava perdida, confusa, perdi meu parceiro, perdi meu emprego. Eu disse que tinha uma doença, que era câncer. Não fiz isso por maldade. Fiz por desespero”, declarou.

Vaquinha foi criada sem participação dela, afirma influenciadora

Segundo Brittany, após a história se espalhar, uma pessoa próxima criou uma campanha online para arrecadar fundos para o suposto tratamento oncológico. A influenciadora afirmou que não utilizou nenhum valor arrecadado.

“Mandei fechar a página imediatamente e não peguei um centavo sequer”, contou.

Influenciadora busca reconstruir imagem e transformar experiência

Brittany afirmou que, desde o episódio, buscou ajuda especializada, amadureceu emocionalmente e agora deseja transformar a experiência pessoal em uma forma de apoiar outras pessoas que enfrentam crises psicológicas.

“Quero ser uma defensora da saúde mental. Quero ajudar as pessoas porque sei o que é estar na escuridão”, completou.

A tiktoker não detalhou se enfrentará consequências legais ou cíveis relacionadas à vaquinha criada em seu nome, mas reforçou que sua intenção agora é agir com transparência e responsabilidade diante do público.

