Tiktoker Hasbulla desafia Logan Paul para luta

247 - O tiktoker Hasbulla,19, desafiou o youtuber Logan Paul, 26, para uma luta no ringue. Paul enfrentou Floyd Mayweather em uma luta de exibição na Flórida.

O russo Hasbulla viralizou em 2021 por seus vídeos com Abdu Rozik. Nos conteúdos, ambos muitas vezes procuram brigas entre si. Ele se tornou uma estrela por causa dos vídeos e tentou até lutar com Rozik dentro de um octógono do UFC. Até Dana White considera a possibilidade.

O vídeo de Hasbulla desafiando Paul foi publicado no Twitter:

Hey @LoganPaul, I challenge you a fight for your NFT 👊🏼🎯 pic.twitter.com/vfWD0aWl6D — CryptoHasbulla NFT (@Hasbulla_NFT) January 15, 2022

Paul reagiu com bom humor, dizendo ter sido convocado "chamado pelo próprio rei".

