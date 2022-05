'Tinha 16 anos quando você tirou minha virgindade', mulher acusa pastor em culto

Apoie o 247

247 - Ao final de um culto no último domingo (22/05) na cidade norte-americana de Warsaw, no Estado de Indiana, o reverendo John Lowe II disse que tinha uma confissão para fazer: "Eu cometi adultério". A reportagem é da BBC Brasil.

Casado há 45 anos, o pastor da congregação New Life Christian Church & World Outreach afirmou que havia "pecado" em um caso que durou "tempo demais", ocorrido "20 anos atrás". Ele anunciou que estava se afastando de suas funções.

Ao final da sua fala, Lowe, de 65 anos, foi aplaudido pelos seus seguidores após ter confessado sua infidelidade.

Logo em seguida, uma mulher, que não foi identificada, foi até o palco e afirmou que gostaria de contar sua versão dessa história.

Não ocorreu "20 anos atrás" e sim "27 anos atrás", disse. Ela também revelou que tinha 16 anos quando o incidente ocorreu.

"Tinha 16 anos quando você tirou minha virgindade no chão do seu escritório. Você se lembra disso? Eu sei que sim", disse.

Um vídeo de 14 minutos postado no Facebook por uma pessoa que esteve presente ao culto do domingo mostra as falas do pastor e da vítima.

"Você fez coisas ao meu corpo adolescente que nunca deveriam ter sido feitas", afirmou a mulher.

Ela contou que a relação durou nove anos e que viveu em "uma prisão de mentiras e vergonha".

Disse que pessoas da congregação sabiam do ocorrido, mas tinham "medo demais para tomar alguma atitude".

"Ninguém veio até a mim, ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca me deu um aconselhamento", afirma a mulher, que descreveu ter enfrentado pensamentos suicidas e se culpado durante anos pelo relacionamento com o pastor casado.

"Essa igreja foi construída em cima de mentiras, mas não mais."

