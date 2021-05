Todo mundo já pode apostar na Quina de São João de 2021

Custa muito pouco sonhar em ficar rico rápido e a maneira mais conhecida de todos - de forma honesta - ainda é a loteria. Sem direito a comemorar os festejos dos santos juninos, resta a população procurar uma maneira de se divertir no mês de junho e uma delas é tentar acertar sozinho nos sorteios lotéricos e mudar de vida pra sempre.

A loteria brasileira possui 4 concursos especiais. O mais conhecido é a Mega da Virada, mas será que você já conhece aquela que paga a segunda maior premiação do Brasil? É a Quina de São João, que corre sempre perto da festa mais popular do Brasil, após o Carnaval. A Lotofácil de Independência é a terceira delas e a Dupla Sena de Páscoa finaliza a listagem.

A Quina especial vai pagar, este ano, uma quantia recorde. 170 milhões de reais ao sortudo que conseguir adivinhar os 5 números sorteados. A Quina ficou tão popular que passou a ser sorteada todos os dias da semana, com exceção dos domingos. Em 2021, a gorda premiação vai correr no dia 26 de junho e pagará esta fortuna ao acertador.

Se animou? Corra pra lotérica mais próxima de sua casa e escolha suas dezenas preferidas. Você pagará apenas R$ 2,50 por um jogo simples. Ficou receoso de sair por causa das restrições sanitárias? Aposte de casa! Ou do trabalho, de onde você estiver, através do celular ou computador. Todo mundo pode fazer uma aposta online, basta ter mais de 18 anos.

Eu nunca joguei, como eu faço?

É fácil demais jogar na Quina da Loto. Cada volante tem 80 dezenas disponibilizadas. Você só precisa escolher 5 delas para começar a concorrer a este prêmio fabuloso. É possível também fazer um jogo mais especial, elaborado, com 8, 10 ou até 15 números marcados em um único bilhete, mas você vai precisar pagar muito mais dinheiro para poder fazer isso.

Não tenho grana, mas queria fazer um jogo diferente

A melhor maneira de participar de um sorteio especial como agora - tentar ganhar esta quantia espetacular - é participar de um bolão. Você faz alguns jogos combinados, cheios de dicas para aumentar sua sorte e chama seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou familiares para dividir o valor e, consequentemente, a premiação.

Dá um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena porque as chances podem quadruplicar ou até mais. A melhor e mais segura maneira para quem opta por este tipo de jogo é fazer o bolão legalizado na loteria. Cada pessoa fica com um comprovante oficial de sua cota. Você pode até vender algumas partes do jogo a desconhecidos. E cada um ganha a quantia a que tiver direito, se for sorteado.

A história das premiações da Quina

Essa modalidade já pagou mais de 100 milhões inúmeras vezes. Ano passado, 5 sortudos de lugares diversos dividiram pouco mais de 152 milhões de reais. Em 2016, 8 pessoas ganharam mais de 126 milhões também, sempre no São João. Agora se você quer saber qual a maior premiação individual, ela aconteceu em 2019. Um carioca muito sortudo recebeu cerca de 32 milhões de reais sozinho!

Deu vontade de ganhar também, não foi? Nem precisava ser o valor total para mudar de vida. Mas só tem um jeito de ganhar: Jogando! Junte suas moedas e faça ao menos uma aposta, quem sabe não chegou a sua vez de ficar rico? Se não for agora, pelo menos você não precisou investir tanto dinheiro assim.

