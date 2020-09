Torcedores do Atlético-MG protestam contra possível contratação de Villa, acusado de agredir a namorada

O Atlético Mineiro avançou nas tratativas para contratar o atacante colombiano do Boca Juniors, mas parte da torcida do Galo ficou decepcionada: Villa é acusado de agredir a namorada edit

247 - O avanço das negociações entre Atlético-MG e Boca Juniors pelo atacante colombiano Sebastian Villa repercutiu mal na torcida do Galo. Os torcedores se manifestaram nas redes sociais de forma contrária à possibilidade de contratação.

A reportagem do portal G1 destaca que “em abril deste ano, o jogador de 24 anos foi acusado de agredir a namorada, que postou vídeos fortes nas redes sociais e disse que foi agredida mais de uma vez.”

A matéria ainda informa que “a torcida do Galo já provou, nesta semana, que é capaz de interferir diretamente em uma negociação do clube. O Atlético chegou a se acertar com Thiago Neves, mas a repercussão extremamente negativa fez com que a diretoria voltasse atrás e cancelasse o negócio.”

É difícil ser mulher e gostar de futebol.

Por causa disso

Eles tão nem ai se o cara é um agressor https://t.co/vSu9aiJpwh — torcedora do Galo (@licehueb) September 16, 2020

O @Atletico (Sampaoli) não quer contar com Cazares por causa do "extracampo", mas quer Thiago Neves e Sebastian Villa, agressor de mulher?



Me ajuda aí, argentino... — Lucas Txai (@LucasTxai) September 16, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.