Torcedores do Flamengo são impedidos de levar faixa "Marielle presente" na final do Mundial

247 - Tocerdores do Flamengo foram impedidos de entrar no estádio Al Khalifa com uma faixa em homenagem à ex-vereadora Marielle Franco, para assistir à partida entre Flamengo e Liverpool. A segurança do evento é de responsabilidade da Fifa e o jogo acontece no estádio Khalifa International, em Doha (Catar), palco do histórico reencontro entre Flamengo e Liverpool (Inglaterra), valendo o título do Mundial de Clubes da Fifa..

"Na semi-final fizeram perguntas, tiraram fotos da bandeira, encaminharam para alguém e foi autorizado. Explicamos que era uma política brasileira que tinha sido assassinada. O cara perguntou: mas quem matou? Respondemos: a gente não sabe, dissemos que ela era flamenguista e eles permitiram que ficássemos com a bandeira. Hoje não permitiram", disse Rodrigo Romeiro, em entrevista ao site Globoesporte.

"Acho que o fato de no primeiro jogo a bandeira ter sido exibida na transmissão, porque eu estava perto do gol e ela apareceu algumas vezes, pode ter motivado essa proibição agora", acredita o torcedor.

Apesar da censura contra a bandeira em homenagem à Marielle, Rodrigo informou que outra bandeira levada pelo grupo de torcedores que ele integrava com a frase "A Democracia começa com as Mulambas" foi permitida.