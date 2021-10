Torturadores da ditadura dão nome a 3.775 vias públicas do país

Apoie o 247

Revista Forum - Pessoas que estão na lista de torturadores e responsáveis por crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil são homenageados em 3.775 vias públicas do país. Os nomes aparecem no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, que aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos no período entre 1964 e 1985.

São homenageados em ruas, travessas e avenidas pessoas como o general de Exército e presidente da República (1969-1974) Emilio Garrastazú Médici, que criou os Destacamentos de Operações de Informações-Centros de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), usados para coordenar o combate a opositores políticos no país (leia a íntegra na Revista Forum).

