Tosse de Vyni preocupa brothers e produção corta câmeras do Globoplay

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Ao que tudo indica, Vyni está com algum problema de saúde. Durante a madrugada desta terça-feira (1º/2), o participante do BBB22 relatou para os outros confinados que está tossindo há dias sem parar.

Ele tentou permanecer no quarto lollipop, mas decidiu ir para a sala para não incomodar outros participantes. Ele disse que chegou a receber um remédio da produção, mas que não estava fazendo efeito.

Pouco tempo depois do relato, a tosse de Vyni aumentou. Neste momento, todas as câmeras do Globoplay pararam de filmá-lo. O barulho de tosse, no entanto, ainda foi captado por algumas câmeras.

Leia a íntegra no Metrópoles.

