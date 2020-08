Trabalho infantil cresce 26% em São Paulo durante a pandemia, mostra pesquisa

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) realizaram um levantamento sobre a situação de famílias vulneráveis, durante a pandemia na capital paulista. O estudo foi feito com 52.744 famílias que receberam doações do Unicef entre os meses de abril e junho deste ano, afirmam os organizadores edit

247 - Segundo levantamento do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a Unicef, o trabalho infantil cresceu em São Paulo durante a pandemia de Covid-19. A incidência do trabalho infantil nos domicílios onde mora ao menos uma criança ou um adolescente cresceu 21% em relação ao período anterior à pandemia do novo coronavírus. Já entre maio e julho (durante a pandemia) o crescimento foi de 26%.

“A pesquisa mostra a situação da periferia paulistana, como uma amostra do que está acontecendo no país, principalmente em relação às famílias sem nenhuma espécie de auxílio emergencial e estão sem nenhuma fonte de renda”, analisa Vânia Marques Pinto, secretária de Políticas Sociais da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), aponta artigo do jornalista Marco Aurélio Ruy, no site da CTB.

Vânia, que também é secretária-geral da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia (Fetag-BA), destaca o empenho da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) para tirar as crianças dessa situação.

Principalmente porque “o atual governo acaba com as políticas públicas em benefício dessa parcela da população e dificulta a fiscalização do mundo do trabalho”.

