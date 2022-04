Tragédia da Chapecoense: Tripulante fala pela primeira vez que sentiu premonição antes da queda (vídeo)

Apoie o 247

247 - Tripulante do voo LaMia 2933, Erwin Tumiri confessou que sentiu um alerta do destino sobre a tragédia da Chapecoense, em 2016. Ele foi um dos sobreviventes da queda do avião e afirmou que, antes do embarque dos jogadores, a tripulação enfrentou alguns contratempos no abastecimento da aeronave. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Esperamos a chegada do time da Chapecoense. Nisso, já eram seis da tarde e tivemos problemas com o combustível. Não tinha combustível em um caminhão, aí trouxeram outro caminhão. Eram tantas travas que parecia até que algo nos dizia que não, que não saíssemos, que não fôssemos", entregou Tumiri em entrevista ao documentário Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia.

Na produção original do discovery+, o ex-tripulante também recordou os momentos da queda do avião. "Era quase dez da noite e a única coisa que ouvíamos era: 'Sentem-se que já estamos chegando, estamos dando voltas sobre o aeroporto para aterrissar'. Era o anúncio do piloto. Então, todos se sentaram em seus lugares e apertaram os cintos", pontuou.

"Ouvíamos o silêncio. Aí, primeiro, começou a vibrar [a aeronave]. Naquele momento, pensei que eram só vibrações, pois estava chovendo. Pensei: 'Não, ainda não aterrissamos, o que está acontecendo?'. Comecei a me inquietar com as coisas", complementou.

Segundo as investigações, a queda foi causada por falta de combustível. Cinco anos após a tragédia, ninguém ainda foi punido.

O primeiro episódio de Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia está disponível para os assinantes do discovery+. Os demais episódios serão adicionados semanalmente à plataforma.





