Tripulante de navio morre no PA; autoridades investigam causa da morte

247 - Morreu de supostos problemas respiratórios um tripulante no navio "Chamchuri Naree", de bandeira tailandesa, ancorado na baía de Marajó, próximo ao distrito de Mosqueiro, localizada a 73 km de Belém, capital do Pará. A informação é da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.

De acordo com o site Uol, os tripulantes do navio acreditavam que o rapaz morreu infectado por coronavírus, mas a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que "avaliação preliminar indica complicações por diabetes como causa do óbito".

O homem faleceu dentro de uma ambulância enquanto recebia atendimento de equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A capitania disse ter comunicado o caso à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e à Polícia Federal.