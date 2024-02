Trisal que conseguiu registrar o filho com os nomes do pai e das duas mães comemora a conquista: 'sentimento de justiça'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A justiça concedeu a Bernardo, de 1 ano, o direito de ter oficialmente uma família pouco comum: na certidão de nascimento dele agora constam os nomes do pai e das duas mães. Para uma delas, Jamile Ferreira, de 34 anos, conseguir realizar o registro multiparental do filho traz um 'sentimento de justiça'.

"Foi uma alegria muito grande e sentimento de justiça, pois o que já era real para nós, a maternidade da Natália, foi endossado e oficializado pela Justiça", disse a bancária Jamille Ferreira ao G1.

continua após o anúncio

Ela, Natália Nogueira, 27 anos, e Ruan Vieira, 28 anos, estão junto há 3 anos e meio. O trisal teve amparo da Justiça para registrar o filho Bernardo com o nome dos três.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: