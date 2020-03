Trump quer que Olimpíadas de Tóquio sejam adiadas para 2021

O presidente americano Donald Trump sugeriu que os Jogos Olímpicos de Tóquio sejam adiados para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele disse que é melhor postergar o evento a aglomerar pessoas edit

247 - Trump disse: "talvez eles adiem por um ano. Talvez não seja possível. Eu acho que isso nunca aconteceu com os Jogos Olímpicos."

A reportagem do portal G1 destaca que "o presidente americano fez a afirmação ao ser indagado durante um encontro com o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar. Trump também acrescentou ser uma "pena" que a crise do coronavírus impacte a realização das Olimpíadas."

A matéria ainda acrescenta que "no entendimento do presidente americano, seria razoável pensar em adiar o evento por um ano por considerar "melhor que ter estádios vazios por todos os lugares; melhor do que fazer sem público algum"