Tubarão gigante devora outro em praia da Flórida e cenas viralizam (vídeo)

Um tubarão-tigre de grande porte devorou um outro tubarão (martelo) em uma praia da Flórida. Um surfista conseguiu filmar as cenas e a publicação viralizou no mundo todo. Jack Bates, também fotógrafo profissional, conseguiu captar os detalhes da cena violenta que ocorreu na praia de Palm Beach, na Flórida edit

247 - As cenas de um tubarão-tigre devorando um tubarão-martelo tomaram conta das redes sociais neste domingo, 19. O fotógrafo e surfista Jack Bates conseguiu captar as imagens e, imediatamente, viralizar.

A reportagem do portal Ig informa que “ambas as espécies de tubarão costumam chegar próximo da praia para encontrar suas presas. Os tubarões-tigre estão entre as maiores espécies de tubarões costeiros, podendo alcançar 5,5 metros de comprimento. Já os tubarões-martelo podem crescer até 6 metros.”

