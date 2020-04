Tudo o que você precisa saber sobre o site Colagem de Fotos!

Quem nunca quis compartilhar mais de uma foto de uma só vez nas redes sociais, não é mesmo? Isso já é possível através do Colagem de Fotos, onde você não precisa passar horas escolhendo o que deseja postar, é só juntar tudo em uma linda montagem.

As montagens que você pode fazer pelo site são personalizadas, você consegue escolher o template que deseja e em menos de um minuto está tudo pronto.

Até parece mentira, não é mesmo? Confira outras funcionalidades que a plataforma traz pra você.

Por que usar o site?

O site pode ser utilizado para presentear alguém mais que especial ou mesmo para compartilhar momentos felizes em suas redes sociais.

Você pode fazer uma montagem somente com fotos da sua família, ou com sua melhor amiga no dia do aniversário dela.

Pode ainda compartilhar os melhores momentos de uma viagem ou do seu casamento, além de utilizar montagens com suas selfies preferidas.

Há ainda quem utilize do site para divulgação dos seus produtos.

Você pode colar quantas fotos desejar, é só escolher o template para isso. Personaliza cores, bordas e escreva até mesmo mensagens, se o seu intuito é fazer uma homenagem ou fornecer uma informação.

O serviço é pago?

Com tantas funcionalidades, muitas pessoas acreditam que vão precisar pagar para conseguir utilizar desse serviço, quando na verdade, o site é totalmente gratuito, não é necessário pagar nada.

Também não há limites, você pode fazer quantas colagens desejar.

É difícil fazer a colagem das fotos?

Se você não tem muito jeito para a tecnologia, não precisa se preocupar, o procedimento para colagens de fotos é simples e dura cerca de um minuto.

No site oficial você tem um passo – a – passo completo para fazer sua montagem, você vai se surpreender com a praticidade.

A colagem pode ser utilizada nas redes sociais?

Sim, depois de fazer todo o processo no site para ter sua colagem pronta, você vai baixar a imagem, que vai ficar no seu celular.

Sendo assim, você pode utilizar em redes sociais como o Facebook e o Instagram, além de poder utilizar a imagem em grupos ou status do Whatsapp.

Outra ideia bem legal é imprimir sua montagem de fotos, além de fofo, é uma ótima forma de economizar tinta e espaço, já que você vai ter um monte de lembranças em uma só.

Está esperando o que para fazer sua primeira montagem?

