TV Globo alerta produção do BBB sobre assédio moral a câmeras

Por Guilherme Amado, Metrópoles - Pouco antes do começo do Big Brother Brasil 2022, a TV Globo fez chegar ao comando do programa uma orientação para que fosse redobrada a atenção sobre a maneira de os diretores do programa lidarem com os câmeras.

Há um receio na cúpula da Globo com a imagem do programa nesse ponto desde que um ex-funcionário processou a emissora afirmando ter sofrido assédio moral.

