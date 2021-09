Uber é condenada a indenizar mãe de motorista assassinado em R$ 676 mil

Um homem foi torturado e morto com 19 tiros na cidade de Fortaleza (CE). De acordo com a petição inicial, ele trabalhava exclusivamente para a Uber. A família alegou ao Judiciário ser justa a indenização, pois a morte decorreu de acidente de trabalho edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) condenou a Uber a indenizar em R$ 676 mil, por danos morais e materiais, a mãe de um motorista assassinado enquanto fazia uma corrida para o aplicativo. Um homem foi torturado e morto com 19 tiros em julho de 2018 na cidade de Fortaleza (CE). De acordo com a petição inicial, ele trabalhava exclusivamente para a Uber, com rendimento mensal entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil, dinheiro que era usado para sustento próprio e de sua mãe.

A família alegou ao Judiciário ser justa a indenização, pois a morte decorreu de acidente de trabalho, e havia relação trabalhista entre a empresa e o motorista. A ação movida pela família também pediu que fosse aplicada a "teoria da responsabilidade objetiva", visto que a atividade envolveu risco e porque a Uber deixou de garantir um ambiente seguro e livre de acidentes de trabalho (leia a íntegra na Revista Forum).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE