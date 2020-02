Uber lança recurso de gravação de conversas em áudio durante corrida

De acordo com a empresa, a ferramenta estará disponível em cinco cidades: Salvador, Campo Grande, São Luís, Sorocaba e Uberlândia. As conversas serão criptografadas edit

247 - A Uber anunciou nesta segunda-feira (10) o lançamento de uma ferramenta no aplicativo que grava conversas entre motorista e passageiro em áudio durante a corrida.

O "U-Áudio" ficará disponível em cinco cidades: Salvador, Campo Grande, São Luís, Sorocaba e Uberlândia. Tanto o motorista quando o passageiro podem fazer uso da ferramenta.

A Uber explicou que as gravações podem ser enviadas à empresa para auxiliar em investigações ou até mesmo para autoridades. Como forma de preservar a "proteção da privacidade dos envolvidos", motoristas e usuários receberão um aviso de que "estão sujeitos a gravação de áudio".

"O U-Áudio é um recurso extra para nos ajudar a entender o que ocorreu durante uma viagem em que algo deu errado. Queremos tomar as medidas apropriadas e esse arquivo pode ajudar nossos agentes de suporte neste processo", disse Marcello Azambuja, diretor do centro de tecnologia da Uber no Brasil.