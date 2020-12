Uma criança morre e outra é atingida por tiros em guerra do tráfico na fronteira com o Paraguai

Guerra de facções pelo controle do narcotráfico na fronteira do Paraguai com o Brasil deixou uma criança de 9 anos morta e de 6 anos com parte do nariz arrancado nas proximidades do município de Ponta Porã (MS) edit

247 - Uma criança de 9 anos foi morta por tiros disparados por causa de uma guerra de facções pelo controle do narcotráfico na fronteira do Paraguai com o Brasil, próximo a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outra menina, de 6 anos, identificada como Brenda Micaela Arguello González, foi atingida por três tiros um tiro e teve parte do nariz arrancado enquanto brincava na frente da própria casa, no último dia 20, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha ao município sul mato-grossense.

De acordo com a ocorrência policial, Brenda foi ferida no momento em que um homem teria sido alvo de um atentado e morto com vários tiros de fuzil e de pistola. Uma mulher de 36 anos, também teria sido atingida por um tiro de raspão e foi socorrida. A informação foi publicada pelo portal G1.

A Polícia Nacional do Paraguai informou que a segunda vítima morreu junto com o pai dentro de um veículo na última sexta-feira (4), na cidade de Zanja Pytá, próximo a linha internacional. A mãe da menina, de 30 anos, estava no carro e ficou ferida. Atiradores ainda não foram identificados.

O caso das crianças ocorre dias após uma onda de comoção tomar conta do País com a morte duas meninas, de 4 e 7 anos, baleadas na noite da última sexta-feira (4) em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Emilly Victoria, de 4 anos, foi baleada na cabeça e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, no abdômen.

