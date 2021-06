Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, diz pesquisa

Cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) edit

247 - Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos disse ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. A porcentagem representou estabilidade na comparação com a última pesquisa, de 2019, quando 27,4% afirmaram ter sofrido agressão. Foi o que apontou uma pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgada nesta segunda-feira (7).

Na comparação com as estatísticas da última pesquisa, foi verificado aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. A quantidade de agressões na rua diminuiu, ao passar de 29% para 19%. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com o levantamento, aumentou a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões. Em 2021, o "vizinho", que em 2019 ficou em segundo lugar como autor das agressões (21%), neste ano sumiu das respostas. Em seu lugar apareceram o pai, a mãe, irmão, irmã, padrasto, madrasta, o filho e a filha.

Diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno reforçou que são "pessoas da família” responsáveis por caracterizar “esse fenômeno que não é uma violência doméstica como a gente tende a pensar no sentido de ser uma violência só do companheiro". "Mas é uma violência intrafamiliar, que está acontecendo ali no seio da família", disse Samira.

