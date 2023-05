UOL se desculpa após fazer matéria sensacionalista com vida pessoal da “Nath Finanças”

Apoie o 247

247- O portal UOL tentou rebaixar a nova conselheira do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a influenciadora Nath Rodrigues, 24 anos, ao dizer que ela "já viralizou na internet por uma ficada com uma ex-participante do BBB 22 (Globo)".

Após a conselheira expor sua qualificação profissional e exigir respeito, o portal foi obrigado a se retratar publicamente: “Oi, Nath, pedimos desculpas. Sabemos da importância do seu trabalho e merecemos as críticas recebidas. A publicação da matéria com esse viés sensacionalista foi um grave erro de avaliação. Apagamos o Tweet, reeditamos a matéria e já estamos revendo nossos processos pra cuidar que não volte a se repetir”.

UOL, sou administradora, empresária e orientadora financeira com especialidade em finanças.



Se me procurassem para contar o meu trabalho seria mais legal que caçar clique de uma coisa que vocês nem sabem. @UOL — Nath Finanças 💰 (@nathfinancas) May 4, 2023

