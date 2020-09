Urso da era do gelo é encontrado preservado na Rússia

Degelo na região do Ártico revelou restos mortais do animal, que viveu entre 22 mil e 39,5 mil anos atrás edit

Fórum - Pastores de renas que vivem em uma região do círculo polar Ártico localizada em território da Rússia desenterraram os restos de um urso da idade do gelo em estado de total preservação. A descoberta foi anunciada pela Universidade Federal do Nordeste da Rússia (NEFU) nesta semana.

O urso acabou sendo encontrado depois de exposto pelo derretimento de camdas de gelo nas ilhas Lyakhovsky, parte do arquipélago das Novas Ilhas Siberianas, no nordeste da Rússia.

Com os dentes e o nariz intactos, especialistas acreditam que o animal viveu entre 22 mil e 39,5 mil anos atrás e seria um antigo parente do urso-pardo, uma espécie que vive hoje na Eurásia e na América do Norte.

