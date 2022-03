Vazam dados de cerca de 300 mil usuários do Mercado Livre

Apoie o 247

ICL

247 - O Mercado Livre informou nesta segunda-feira (7) que os dados de cerca de 300 mil de seus usuários foram acessados. A plataforma detectou que parte de seu código-fonte foi alvo de acesso não autorizado. Com cerca de 140 milhões de usuários únicos, o Mercado Livre é o maior portal de comércio eletrônico da América Latina. O teor do documento foi publicado no jornal Folha de S.Paulo.

Em comunicado, a companhia disse não ter encontrado evidência de que seus "sistemas de infraestrutura tenham sido comprometidos ou que tenham sido obtidas senhas de usuário, saldos em conta, investimentos, informações financeiras ou de cartão de pagamento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: