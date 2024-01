Veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre morte e internações após suspeita de intoxicação em churrasco de empresa

Apoie o 247

247 - O que era para ser uma simples confraternização de uma empresa de agronegócio em Patrocínio, Minas Gerais, virou um verdadeiro pesadelo: O vendedor Wagner Orlandelli Martin, de 37 anos, morreu e outras seis pessoas precisaram ser hospitalizadas no último sábado (13), após o churrasco promovido no local. As informações são do portal G1.

A suspeita é que todos tenham sofrido intoxicação alimentar, mas a causa da possível contaminação ainda é investigada. Até a segunda-feira (15), cinco pacientes seguiam internados na Santa Casa de Misericórdia - três deles em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

