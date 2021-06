Vendedora egípcia ofendida por médico brasileiro diz que aceita pedido de desculpas

247 - A vendedora egípcia que foi alvo de comentários de cunho sexual feitos pelo médico Victor Sorrentino diz "aceitar as desculpas". Victor Sorrentino foi detido em 30 de maio, no Cairo, capital do Egito, após o vídeo em que faz à vendedora perguntas com conotações sexuais viralizar na internet.

"Como represento as mulheres egípcias e o povo egípcio, somos um povo hospitaleiro e carinhoso que recebemos visitantes de todas as partes do mundo, é suficiente para mim que ele peça desculpas, e vou aceitar suas desculpas", disse a vendedora, segundo informações do G1.

