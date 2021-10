Vereador, filha de governador e mais 3 morrem durante tiroteio

Cinco pessoas foram executadas em menos de 24 horas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Entre as vítimas encontram-se Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, vereador da cidade fronteiriça de Ponta Porã; e Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador do estado de Amabai, no Paraguai edit

Agência Sputnik - Cinco pessoas foram executadas em menos de 24 horas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai, entre as cidades de Ponta Porã, no Brasil, e de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Entre as vítimas encontram-se Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, vereador da cidade fronteiriça de Ponta Porã; e Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador do estado de Amabai, no Paraguai, informa o portal G1.

As polícias brasileira e paraguaia investigam em conjunto os assassinatos e se há qualquer relação entre eles.

Afif foi executado na tarde de sexta-feira (8), enquanto andava de bicicleta. Poucas horas antes, publicou um vídeo nas redes sociais falando que passaria em alguns locais.

De acordo com o portal Campo Grande News, Haylee e outra vítima, Osmar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, teriam acabado de sair de uma festa e estavam dentro de um carro quando os atiradores se aproximaram dirigindo outro veículo e atiraram.

As outras vítimas eram Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, morta com 14 tiros, e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, atingida por dez tiros.

Conforme reporta O Tempo, a imprensa local especula que apenas uma das vítimas, Osmar Grance, seria o principal alvo dos atiradores, segundo a Polícia Nacional e o Ministério Público. O jovem homem foi baleado 31 vezes.

O responsável pela investigação destes assassinatos, o comissário Jorge Vidallet, afirmou que Osmar estaria envolvido em atividades de tráfico de droga.

De momento, as câmeras de segurança próximas do local do incidente estão sendo verificadas.

