Vai viajar para Orlando? Excelente! Provavelmente o planejamento foi feito, a data está programada e é hora de arrumar as malas, não é mesmo? Começa então o desafio de escolher os tipos de roupa, acessórios essenciais e documentos que não podem faltar.

Montar a bagagem de maneira assertiva é crucial para o melhor aproveitamento da viagem. Um simples esquecimento pode ocasionar imprevistos pra lá de chatos. Como deixar o carregador de eletrônicos em casa e perder sua comunicação ou GPS durante o passeio. Tendo que adquirir uma peça nova lá em Orlando. Ou ainda acabar levando roupas de verão para passar o inverno gelado dos Estados Unidos

Portanto, buscar informações sobre atrações, estações nos EUA e processos de hospedagem e transporte são fundamentais para considerar o que se deve pôr na mala. Uma dica de ouro é seguir as indicações do portal Mala Pronta Orlando sobre a região. A fim de receber dicas infalíveis para realizar a viagem dos sonhos de maneira segura e atrativa.

Se a ideia é viajar para Orlando: saiba o que levar na mala!

Documentação adequada

A documentação adequada é o item mais importante para compor sua mala. Entre alguns dos processos em que será solicitada estão: check-in, aluguel de carros, entrada e saída do país. Destacamos a preferência por levar uma pasta enxuta na bagagem de mão com os documentos organizados. Esteja sempre preparado(a) para apresentá-los quando pintar a necessidade.

Confira os principais documentos que para levar na mala rumo a Orlando:

Voucher da passagem aérea;

Passaporte atualizado (com observação para o visto. Se ele se encontra no passaporte antigo, leve-o também);

Carteira de motorista (dentro do prazo de validade, é claro);

Comprovante do seguro de viagem;

Voucher do Hotel;

Ingressos para os parques e espetáculos;

Cupons de desconto.

Kit de remédios usados eventualmente

Levar na mala um kit de remédios usados eventualmente te ajuda a passar por problemas como: indisposição, dor de cabeça, rinite e até aquele enjoo repentina. Seguramente, já está habituado a certas composições prescritas por seu médico. Então, lembre-se que situações inconvenientes de saúde podem acontecer durante a viagem. Por isso, é importante contar com sua listinha de analgésicos dentro da bagagem.

Imagine sentir-se mal e percorrer um lugar desconhecido atrás de remédios que não são os mesmos de sempre. Ah, tentando falar inglês, é claro. Melhor não, não mesmo! Esteja preparado para o que der e vier com seu kit.

Roupas e acessórios ideais

A indecisão sobre roupas e acessórios ideais para levar na mala diminui com as indicações do clima em Orlando. É fundamental reconhecer que, diferentemente do Brasil, as estações na região surgem em outras datas do ano. Enquanto o inverno de junho se inicia por aqui no Brasil, nos Estados Unidos começa o verão. Não atentar para isso pode custar caro ao seu bolso, promovendo a carência de comprar casacos ou roupas leves.

Outro ponto são as peças que permitem maior conforto na maratona diária de parques e destinos turísticos. Dispor de uma bolsa pequena e enxuta nos passeios possibilita carregar acessórios importantes para uma mudança de tempo repentina. Como a capa de chuva, o cachecol ou echarpe e o casaco leve.

O que levar no Verão?

Roupas confortáveis e delicadas;

Figurinos versáteis para dia e noite;

Protetor solar, boné, óculos de sol, regatas e bermudas;

Capa de chuva (sim, aquelas chuvas de verão são comuns em Orlando).

O que levar no Inverno?

Casacos acolhedores e eficientes;

Luvas e toucas (podem ser necessárias);

Moletons;

Calças confortáveis e camisetas que esquentam;

Tênis e/ou botas.

O que levar no Outono ou Primavera?

Durantes tais épocas o melhor é mesclar tipos de roupa na mala, estando preparado para alterações climáticas. Vale a pena conferir as previsões do tempo apresentadas no site Weather.com. Além dos avisos, ajudam com dicas sobre as roupas adequadas de acordo com o clima. Excelente, não é?

Um alerta importante para o cuidado nos exageros! Durante a viagem em Orlando, as comprinhas vão pedir um espaço na mala. Com isso, leve apenas o necessário.

Bagagem de mão

A bagagem de mão serve para facilitar o manuseio de objetos nos trajetos até Orlando. A pequena bolsa auxilia no carregamento de itens que exigem fácil e ágil acesso. Os principais objetos para levar na bagagem de mão são:

Carteira;

Documentos;

Carregadores dos aparelhos eletrônicos e adaptadores de tomada;

Celular e fones de ouvido;

Canetinhas;

Óculos de sol e protetor;

Peças de higiene: como escova e pasta de dente, pente e lenços de papel (com cautela na quantidade sinalizada nos frascos. Frascos acima de 100ml não podem ser transportados);

Maquiagem;

Meias;

Travesseiro de pescoço;

Uma muda de roupa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.