Viatura falsa da Polícia Civil é apreendida na Grande São Paulo

247 - A Polícia Militar apreendeu uma viatura falsa da Polícia Civil, em Itaquaquecetuba-SP. Policiais militares avistaram um Chevrolet Classic estacionadoe sem ocupantes. Alguns detalhes do veículo chamaram a atenção, como a ausência do símbolo da Polícia Civil no capô do carro.

A reportagem do jornal Agora destaca que "imagens do Classic mostram que a viatura falsa era identificada como sendo do 80° DP (Santo Amaro, na zona sul). Os PMs ainda afirmaram que verificaram as placas e número do chassi do carro suspeito, constatando a clonagem do veículo."

A matéria ainda informa que "a falsa viatura, de acordo com boletim de ocorrência, estava destrancada. Por isso, os policiais a abriram e encontraram, no interior do veículo, dois distintivos da Polícia Civil, além de uma camisa e um moletom da corporação."