(Vídeo) Árabes lançam primeira missão para Marte

A primeira missão árabe para Marte, a sonda não tripulada, desenvolvida pelos Emirados Árabes Unidos (EAU), foi lançada do Japão. O objetivo da operação é conhecer um pouco mais sobre a atmosfera do planeta, que em outubro estará em seu ponto mais próximo da Terra edit

Agência Sputnik - A primeira missão árabe para Marte, a sonda não tripulada batizada de Esperança, desenvolvida pelos Emirados Árabes Unidos (EAU), foi lançada nesta segunda-feira (20) do Japão.

O objetivo da operação é conhecer um pouco mais sobre a atmosfera do planeta, que em outubro estará em seu ponto mais próximo da Terra. O foguete carregando a sonda decolou com sucesso do Centro Espacial de Tanegashima, no sul do Japão, dentro do horário previsto.

O lançamento da sonda Esperança (em árabe, "Al-Amal") tinha sido cancelado duas vezes anteriormente devido às condições adversas do tempo. Uma hora após o lançamento, a sonda se desprendeu com sucesso do foguete.

Em Dubai, a operação foi acompanhada de perto e, algumas horas antes do lançamento, foi realizada uma contagem regressiva simbólica no Burj Khalifa, edifício mais alto do mundo.

A sonda deverá alcançar a órbita de Marte em fevereiro de 2021, quando será comemorado o 50º aniversário da unificação dos sete Emirados Árabes Unidos.

Corrida para Marte

"A missão é um marco importante para os Emirados Árabes Unidos e a região", disse Yousuf Hamad al Shaibani, diretor do Centro Espacial Mohammed Bin Rashid, segundo publicado pela agência AFP.

"Ela já inspirou milhares de jovens na região a sonhar alto e a trabalhar duro para conquistar o que parece impossível", complementou.

O projeto dos Emirados Árabes faz parte de uma corrida espacial para Marte, que abrange mais duas missões: a chinesa Tianwen-1 e a norte-americana Mars 2020. A diferença da sonda árabe é que ela não pousará no planeta, ficará em órbita durante um ano marciano, ou 687 dias na Terra.

ABUDA DABI| Emiratos Árabes Unidos dice presente en la exploración espacial. Hoy se lanzó la sonda Al-Amal, que significa Esperanza en árabe, rumbo a Marte.#ULTIMAHORA#AlAmal #emitaros#Marte pic.twitter.com/28uyXZOBZo — Esteban Cedeño (@EstebanReporta) July 19, 2020

