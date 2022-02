Vídeo captura momento em que satélite da SpaceX se despedaça no céu

Apoie o 247

Sputnik - Os satélites Starlink foram colocados em órbita pelo foguete Falcon 9 no dia 3 de fevereiro, mas foram atingidos por uma tempestade geomagnética no dia seguinte.

As impressionantes imagens foram gravadas pela Sociedade de Astronomia do Caribe, uma ONG em Porto Rico, nesta segunda-feira (7). Após a informação de que 40 satélites da SpaceX foram danificados logo após o lançamento, divulgada nesta terça-feira (8) pela própria companhia, especialistas acreditam que as imagens gravadas em Porto Rico representam os últimos instantes de um desses satélites reentrando na atmosfera.

Marco Langbroek, um astrônomo e rastreador de satélites holandês, divulgou um artigo nesta quarta-feira (9) comparando as imagens de Porto Rico com a trajetória dos satélites Starlink.

"Uma das pistas é que o plano orbital deste lançamento estava sobre Porto Rico, perto da hora do evento, a direção do movimento coincide, Sudoeste-Nordeste [...] Eu medi três fragmentos – que mostram as inclinações orbitais na faixa de 54-56 graus. Os satélites Starlink estão em órbitas inclinadas de 53,2 graus, então é próximo o suficiente (dada a margem de erro) para concluir que o objeto que reentrou na atmosfera se encaixa no plano orbital dos Starlink, explicou Langbroek.

De acordo com o astrônomo, existe a chance de nos próximos dias outras câmeras também capturarem a destruição de satélites da SpaceX, afinal ao menos 40 não conseguiram entrar em órbita após o lançamento coincidir com uma tempestade geomagnética.

Erupção solar

As tempestades geomagnéticas são causadas por fortes ventos solares que trazem correntes de partículas energizadas e plasma para a atmosfera. Neste caso, o catalisador desta tempestade foi uma erupção solar.

A SpaceX explicou em um comunicado que a tempestade aumentou a densidade da atmosfera e, com isso, intensificou o arrasto atmosférico, perturbando o lançamento de 40 satélites.

"Os satélites que estão saindo de órbita apresentam zero risco de colisão com outros satélites e foram projetados para que desapareçam após a reentrada atmosférica", informou a SpaceX em comunicado nesta terça-feira (8).

O projeto Starlink pretende enviar cerca de 42.000 satélites com o intuito de levar Internet de alta velocidade a todas as partes do planeta Terra.

