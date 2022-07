Vídeo mostra gritos e pancadaria generalizada em parque da Disney

Os seguranças do parque tiveram que separar os grupos e levar os envolvidos para um lugar reservado edit

247- Um vídeo divulgado nesta quinta-feira (21) mostra dois grupos de turistas brigando em meio a muitos gritos no Magic Kingdom, um dos parques temáticos da Disney, na Flórida. Segundo o WDW News, um site especializado nos parques temáticos, a briga aconteceu na última quarta-feira (20) e envolveu membros de duas famílias. A reportagem é do portal G1.

A confusão teria começado por conta de um desentendimento na fila do espetáculo PhilarMagic, quando uma menina que esqueceu o celular do lado de fora voltou para buscar o aparelho.

Dois grupos de turistas se envolveram em uma briga em um parque da Disney em Orlando, na Flórida. A confusão teria se iniciado quando uma pessoa tentou retornar à fila de uma atração, após perceber que havia esquecido seu celular do lado de fora e ter saído para buscá-lo. pic.twitter.com/gen3vQ68g1 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 21, 2022





Ao tentar reingressar na fila, um membro da outra família envolvida não a deixou passar e a empurrou. Quando o show terminou, a família com roupas combinando (shorts vermelhos e camiseta branca) estava esperando do lado de fora, onde começou o bate-boca, que acabou virando uma pancadaria.

Ainda de acordo com WDW News, os seguranças do parque tiveram que separar os grupos e levar os envolvidos para um lugar reservado para colher depoimentos. Pessoas saíram com cortes e machucados e membros das duas famílias foram banidos dos parques da Disney.

"Nós nos deparamos com a briga, e parece que levou cerca de dois minutos para os seguranças chegarem", afirmou uma testemunha à Fox News, canal de TV norte-americano. No vídeo, além da confusão generalizada, é possível perceber que os seguranças demoram a chegar.

