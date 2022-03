Vídeo mostra prefeito no Pará embriagado e com falas machistas: "vou comer mais de 20"

"Pensa num lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem", afirma o prefeito de Itaituba, Valdir Climaco (MDB), no sudoeste do Pará. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que o prefeito de Itaituba, Valdir Climaco (MDB), no sudoeste do Pará, aparenta estar bêbado e faz declarações machistas durante um show, no último sábado (5).

Em um evento, o chefe do executivo municipal aponta para as mulheres e diz: "vou comer aquela, vou comer mais de 20". "Pensa num lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem", afirma.

De acordo com a deputada estadual Marinor Brito (Psol), as declarações são "inaceitáveis". "Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia!", escreveu a parlamentar no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao portal G1, o prefeito disse que as "críticas vêm de pessoas que nem em Itaituba moram", que é visto na cidade "como um ser humano como qualquer outro".

Sobre ter chamado as mulheres de "raparigas", Climaco disse que a intenção foi elogiar e afirmou que a "repercussão foi exagerada": "Acho que a única pessoa que não devia gostar é a minha esposa".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, Valmir Climaco (MDB), foi filmado durante uma festa proferindo frases sexistas. pic.twitter.com/zWIeqOU7WN — Dedé News⏳⚓ (@sousa_dede) March 7, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inaceitáveis as declarações machistas do prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, que repercutiram nas redes sociais ontem (5), falando que uma festa estaria cheia de “raparigas boas”. Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia! — Marinor Brito (@marinorpsol) March 6, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: