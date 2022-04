Vídeos de alunos cheirando pó de corretivo líquido na escola viralizam e preocupam pais

Apoie o 247

247 - Uma nova tendência nas redes sociais tem tirado o sono de pais de alunos de escolas de vários estados brasileiros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os estudantes raspando o corretor líquido, o chamado branquinho, depois de seco, e cheirando o pó resultante. A prática ocorre até mesmo dentro das salas de aula. A reportagem Nos vídeos, os estudantes aplicam o corretor na carteira da escola e depois o raspam, entregando o conteúdo aos colegas com um tubo de caneta. Segundo médicos, a inalação do produto pode causar danos às mucosas do nariz e agravar quadros de rinite ou sinusite, além de haver risco de intoxicação. A reportagem é do portal G1.

Em redes sociais como Twitter, Tik Tok e Facebook, a reportagem encontrou diversos relatos de estudantes menores de idades narrando problemas nas escolas por causa do ato.

Os posts citam expulsões, processos e até a presença de policiais em colégios de estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

“Fizeram a trend do corretivo e agora deu polícia na escola”, disse um adolescente.

“Tony foi suspenso porque gravou um TiktTok cheirando branquinho”, disse outro estudante.

Em diversas escolas, comunicados foram publicados alertando sobre as práticas e pedindo que os familiares de alunos fiquem atentos às redes sociais.

Em entrevista ao g1, o médico otorrinolaringologista Eduardo Macoto explicou que a inalação do corretor líquido pode causar danos.

"Essas partículas mantidas no nariz podem provocar irritação na mucosa, levando à ardor, dor e sangramento nasal, que podem ser tratadas com limpeza nasal com soluções salinas", explicou.

"Elas também podem provocar doenças, como a exacerbação de quadros de rinite alérgica, episódios de rinossinusite aguda, ou até intoxicação", completou o médico.

