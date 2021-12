Viih Tube revela ter sido estuprada aos 16 anos

Em um trecho do livro Cancelada, a ex-BBB lamenta não ter conseguido falar mais cedo sobre o assunto edit

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Viih Tube revelou, em seu livro Cancelada, onde reflete sobre a cultura do cancelamento e relembra momentos de fragilidade do passado, que foi vítima de estupro quando tinha 16 anos. Em um trecho da obra divulgado pelo Splash, do UOL, a ex-BBB lamenta não ter conseguido falar mais cedo sobre o assunto.

De acordo com Viih Tube, ela conheceu um rapaz em uma viagem e trocou alguns beijos e carícias com ele. Os carinhos, no entanto, se transformaram em violência.

“Disse ‘não’ diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo”, disse a ex-BBB.

