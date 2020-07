Viúva de Bebianno nega acesso a conversas de celular sobre campanha eleitoral de Bolsonaro

A viúva do ex-ministro Gustavo Bebianno, Renata Bebianno, evita tornar público o conteúdo de um antigo celular usado por ele durante a campanha de Jair Bolsonaro. Responsável por apontar favorecimento a Flávio Bolsonaro em investigações sobre a "rachadinha", o empresário Paulo Marinho também sugeriu que investigadores buscassem no exterior o celular de Bebianno edit

247 - A viúva do ex-ministro Gustavo Bebianno, Renata Bebianno, evita tornar público o conteúdo de um antigo celular usado por ele durante a campanha de Jair Bolsonaro à Presidência da República. De acordo com reportagem Chico Alves, no portal UOL, o empresário Paulo Marinho sugeriu que investigadores buscassem nos Estados Unidos o celular de Bebianno. Marinho não saber o que está guardado no aparelho.

"Esse celular tem registros de conversas dele durante um ano e meio de convívio da campanha", afirmou, em entrevista à jornalista Andréia Sadi, da GloboNews. "Quero resgatar esse telefone, até pra saber o que tem ali, para acabar com essa dúvida, que é sua e que é minha também", continuou.

O empresário foi quem informou ao Ministério Público Federal (MPF) que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi avisado antecipadamente, em 2018, por um delegado da Polícia Federal sobre uma operação contra seu ex-assessor Fabrício Queiroz, preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP).

Vítima de um infarto em março, Bebianno foi um dos principais coordenadores da campanha de Bolsonaro em 2018. Depois da eleição, o ex-ministro teve conflitos com o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e depois foi demitido por Jair Bolsonaro.

