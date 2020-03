Viúva de Kobe Bryant diz estar arrasada por vazamento de fotos do acidente que matou o jogador e sua filha

247 - A viúva de Kobe Bryant, astro da NBA, Vanessa Bryant, divulgou nas redes sociais um texto escrito por seu advogado em repúdio ao vazamento de fotos do acidente aéreo que matou o jogador e sua filha Giana.

O advogado Gary Robb, no texto, diz que Vanessa está "absolutamente arrasada" e pede punição aos responsáveis pelo vazamento.

Leia o comunicado na íntegra:

Nossa cliente, Vanessa Bryant, está absolutamente arrasada com as alegações de que policiais do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e do Departamento de Bombeiros de Los Angeles divulgaram publicamente fotos do local do acidente A Sra. Bryant foi pessoalmente ao escritório do xerife em 26 de janeiro e solicitou que a área fosse designada como zona de exclusão aérea e protegida de fotógrafos, o que foi de importância crucial para ela, pois ela desejava proteger a dignidade de todas as vítimas e suas famílias. Na época, o xerife Alex Villanueva nos garantiu que todos medidas seriam tomadas para proteger a privacidade das famílias, e entendemos que ele trabalhou duro para honrar esses pedidos.

Os socorristas devem ser confiáveis. É indesculpável e deplorável que alguns policiais da subestação do xerife de Lost Hills, outras subestações vizinhas e LACOFD supostamente violem seu dever. Trata-se de uma violação indescritível da decência humana, respeito e dos direitos à privacidade das vítimas e de suas famílias. Exigimos que os responsáveis ​​por essas ações alegadas enfrentem a disciplina mais dura possível e que suas identidades sejam reveladas, para garantir que as fotos não sejam mais divulgadas. Estamos solicitando uma investigação de assuntos Internos desses supostos incidentes.

A Sra. Bryant agradece a pessoa que apresentou uma queixa on-line expondo esses atos de injustiça e pela escolha de proteger a dignidade humana.

Pedimos que qualquer pessoa que tenha informações sobre os fatos subjacentes a esses supostos incidentes vergonhosos entre em contato com o escritório em 816-474-8080 ou envie um e-mail para www.robbrobb.com“