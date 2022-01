Vocalista do Mastruz com Leite acusa músico de abuso: “Tocou em mim” (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - A cantora e vocalista da banda cearense Mastruz com Leite, Larissa Ferreira, revelou ter sido abusada sexualmente enquanto dormia. O autor seria um dos membros da própria banda. Sem revelar o nome do suposto criminoso, extremamente emocionada, a jovem fez uma sequência de vídeos no Instagram para relatar o ocorrido.

Larissa conta que estava deitada no quarto da casa dela, ao lado do marido, quando o rapaz, que passava a noite na casa do casal, se aproximou e fez carícias. O homem teria sido convidado para descansar na casa deles, já que haviam bebido durante a noite.

“Senti uma pessoa tocando em mim, tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando (…). Beijando o meu rosto, e com a minha mão, a pessoa estava segurando a minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo. E eu deitada na minha cama, no meu quarto e meu marido do meu lado. A pessoa abusou de mim”, disse Larissa na publicação.

