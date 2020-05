Volkswagen Nivus, modelo global, estreia no Brasil

O modelo conta com faróis e lanternas de LED, luzes diurnas de LED, detector de fadiga, chave presencial com partida do motor por botão, controle de estabilidade, câmera de ré e o piloto automático adaptativo edit

247 - O modelo Nivus da Volkswagen estreará no Brasil. O lançamento está marcado para o final do segundo semestre deste ano. As configurações serão equipadas exclusivamente com motor 1.0 turbo e a motorização entrega até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque, e será acompanhada do câmbio automático de 6 marchas.

Outros equipamentos que estarão disponíveis serão os faróis e lanternas de LED, luzes diurnas de LED, detector de fadiga, chave presencial com partida do motor por botão, controle de estabilidade, câmera de ré e o piloto automático adaptativo, que mantém a distância e a velocidade do veículo à frente definidas pelo motorista, e o sistema de frenagem automática de emergência.

