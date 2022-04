“Vou afogá-la e queimá-la”: veja mensagem de Depp lida no tribunal

Apoie o 247

Metrópoles - A disputa judicial entre a modelo Amber Heard e Johnny Depp, iniciada em 12 de abril, parece estar longe do fim. Na última quinta-feira (21/4), uma nova evidência de violência psicológica contra o ator foi apresentada no tribunal.

De acordo com o Daily Mail, a defesa de Amber leu para o júri uma mensagem que Depp teria enviado a Paul Bettany, onde dizia que queria matar a ex. “Eu vou afogar e queimar a p*** do corpo dela depois para ter certeza que ela está morta”, diz trecho do texto. O intérprete do famoso capitão Jack, de Piratas do Caribe, assumiu ter escrito as palavras ao amigo.

O ex-casal se acusa, mutuamente, de difamação. Amber pede U$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) pelo fato do ator a tê-la chamado de mentirosa. Já Johnny Depp processa a ex por tê-lo acusado de violência doméstica em um artigo para o jornal Washington Post.

