‘Wal do Açaí’ se lança à vereadora com apoio de Flávio Bolsonaro

247 - Wal do Açaí, a ex-funcionária fantasma do deputado Jair Bolsonaro foi lançada ao cargo de vereadora em companhia de Flávio Bolsonaro.

A reportagem do portal Uol destaca que “no último dia 4, a ex-funcionária publicou um vídeo junto com Flávio apoiando sua candidatura ao cargo, em um perfil criado numa rede social com o nome "Wal do Açaí Pré-Candidata a Vereadora". Na gravação, o senador anuncia que "Wal do Bolsonaro", como a chama, é pré-candidata a vereadora de Angra dos Reis e que tem "todo o nosso apoio", referindo-se a sua família.”

A matéria ainda acrescenta que “o senador ainda destaca as qualidades da ex-assessora e diz que ela é "uma referência" para ele na região de Angra, ao lado do marido de Wal, Denilson. "Wal é uma pessoa dedicada, trabalhadora e que, a exemplo de várias pessoas que estão no entorno do presidente Jair Bolsonaro, levam pedrada porque são pessoas corretas, honestas, corretas e que só querem fazer o bem para o próximo", diz. "Sucesso, e que Deus ilumine a sua caminhada. Denilson (marido de Wal), conta com a gente", acrescenta.”

Veja o vídeo.





