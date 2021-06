Websites permitem converter vídeos em mp3

Os vários formatos de vídeo e som que existem podem criar algumas dúvidas para os utilizadores menos experientes. Hoje, explicamos como você pode usar um conversor de mp3 ou descarregar vídeo no YouTube.



Áudio e vídeo têm vindo a evoluir ao longo dos anos, fazendo parte da história de progresso da era digital que estamos vivendo.



Ficheiros cada vez mais reduzidos em seu tamanho se têm feito acompanhar de perdas de qualidade cada dia menores e quase impercetíveis, permitindo que tenhamos, em nossos dispositivos móveis, uma grande quantidade de documentos, sem que a capacidade de memória dos celulares ou leitores fique cheia de imediato.



De entre os vários formatos de áudio, um dos mais reconhecidos é o mp3, continuando a ser o favorito de muitas pessoas, já que permite uma redução dos arquivos até 90% sem que a perda de qualidade seja significativa.



Por essa razão, é bem comum que procure um conversor mp3 ou um conversor de Youtube, para passar seus vídeos para este formato.



Venha compreender como você pode fazer tudo isso recorrendo a websites.



Converter um vídeo em mp3

Muitas vezes temos um vídeo do qual gostaríamos de manter somente o áudio, para levarmos connosco no celular ou em nosso leitor de música. Esse é o momento em que um conversor de mp3 se torna útil.



Frequentemente alojados no YouTube, plataforma que se tornou preferencial para os brasileiros verem seus vídeos e ouvirem suas música, estes vídeos exigem um conversor de YouTube para mp3, permitindo que consiga facilmente retirar o áudio do vído neste formato.



Existem programas adicionais que permitem este tipo de conversão mas, atualmente, os conversores online comportam soluções eficazes e rápidas, que permitem a obtenção do mp3 pretendido com grande facilidade.



O processo de conversão YouTube para mp3

Converter um vídeo do Youtube em mp3 é algo que você pode fazer de uma forma rápida e sem custos, com os websites que promovem essa funcionalidade.



Para começar, você deverá aceder a um conversor online como GO-MP3, por exemplo. Aqui, o processo de conversão será realizado gratuitamente em alguns passos simples, sem que os dados pessoais sejam coletados e mantendo o anonimato do usuário.



Primeiramente, você deverá copiar a URL do vídeo que deseja converter em mp3, colando-o no espaço indicado e clicando no símbolo de lupinha. O vídeo será convertido e surgirá uma janela onde você pode baixá-lo, fazendo o download ao clicar no botão “Baixar o arquivo MP3”.



Seguindo os passos, depressa terá o seu MP3 disponível no seu computador ou celular.

