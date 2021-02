WEG: Ações Saltam 120% na Bolsa de Valores

As ações da empresa WEG disparam na bolsa de valores, fechando o ano com valorização de 120%.

Para quem investiu nas ações em março, no pior momento da bolsa devido à nova pandemia de Coronavírus, lucrou incríveis 219% no final do ano, segundo o portal The Capital Advisor.

Esse artigo tem o objetivo de analisar uma ação que subiu 100% em 2019 e 120% em 2020, para que você saiba como investir em ações em 2021.

O que faz a WEG?

A WEG foi fundada em 1961, é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo:





· infraestrutura;

· siderurgia;

· papel e celulose;

· petróleo e gás;

· mineração;

· entre muitos outros.

A empresa se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas à eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.

Possui operações industriais em 12 países, somando mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo, além de possuir presença comercial em mais de 135 países.

Em 2018 a Weg atingiu faturamento líquido de R$ 11,9 bilhões, destes 58% proveniente das vendas realizadas fora do Brasil.

O sinônimo mais próximo para Weg é “crescimento constante”. A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Lucros da WEG

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

E o mais incrível é que esse crescimento não é oriundo de uma alta alavancagem.

Repare como o endividamento da empresa vem reduzindo nos últimos anos:

Os números em gerais da empresa são incríveis:

A empresa possui elevadas margens, ROE e Liquidez, além de baixo endividamento.

Combinação perfeita para uma empresa do setor industrial.

É de conhecimento geral que, no mercado de ações, os preços acompanham os lucros, veja:

A linha laranja é o lucro por ação e a linha azul é o preço. Ambas as variáveis possuem alta correlação.

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Vale a Pena Investir na WEGE3?

A pandemia levou a ação a ficar com o preço muito descontado, deixando seus indicadores excelentes, o mercado percebeu a velocidade de crescimento dos lucros e o baixo P/L, com isso muitos investidores colocaram WEGE3 em suas carteiras.

Porém a supervalorização, de quase 221% nos últimos dois anos, acabou com a margem de segurança, hoje a ação está cara e com um risco muito grande.

