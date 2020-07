Weintraub acusa Doria de encenação em aplicação de vacina contra o coronavírus

O ex-ministro Abraham Weintraub apontou suposta fake news do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em cena de aplicação da CoronaVac na primeira voluntária brasileira. Depois o ex-chefe do MEC apagou o vídeo porque era uma encenação edit

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub apontou suposta fake news do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em cena de aplicação da CoronaVac na primeira voluntária brasileira. A CoronaVac é a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac Biotech.

"É isso mesmo? O enfermeiro usa a mão para ninguém ver a injeção, porém, esqueceu de tirar a proteção da agulha na seringa? O Governador Docinho seria falso a ponto de participar de uma encenação? Aliás, o Governador deve liderar pelo exemplo e ser o primeiro a tomar essa vacina!”, escreveu Weintraub na legenda.

Weintraub apagou o vídeo porque era uma encenação. A vacina havia sido aplicada anteriormente em Stefania Teixeira Porto, médica do Hospital das Clínicas, sem a presença de Doria. Conforme atestou a Revista Forum, Doria e Weintraub apagaram suas postagens com a encenação. Weintraub a recolocou apenas com uma foto de reprodução do vídeo e o governador postou o vídeo da aplicação da vacina na médica, mas sem ele ao fundo.

Compartilho depoimento da Stefania Teixeira Porto, médica do Hospital das Clínicas, a 1ª voluntária brasileira que recebeu a CoronaVac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac Biotech. Símbolo de esperança no combate à Covid-19. pic.twitter.com/NZCz13fEg4 — João Doria (@jdoriajr) July 23, 2020

