WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta

247 - WhatsApp apresentou instabilidade nesta quarta -feira (8) em vários países. O site Downdetector, que exibe reclamações de usuários quase em tempo real, registrou um pico de reclamações sobre a dificuldade de acesso ao serviço.

O aumento repentino foi registrado no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em países da Europa. No Brasil, por volta das 12h, a plataforma registrava 2.700 reclamações, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Procurado pela reportagem, o WhatsApp não respondeu se identificou algum problema até a publicação deste texto.

