WhatsApp libera convite para transferência bancária através do aplicativo para usuários brasileiros

247 - O WhatsApp liberou para brasileiros a possibilidade de fazer transferência bancária através do aplicativo. A assessoria de imprensa do WhatsApp informou que o recurso vem sendo liberado gradualmente aos brasileiros.

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, detentor também do WhatsApp e do Instagram, anunciou o lançamento das transferências de dinheiro no Brasil no dia 4 de maio.

“Agora você pode enviar dinheiro para seus amigos e familiares pelo WhatsApp e é tão fácil quanto mandar uma foto", afirmou ele à época. “Isso porque sabemos o quanto o WhatsApp é importante para o Brasil”, disse.

A empresa informou que o envio de dinheiro pelo aplicativo é feito sem taxas "e com a mesma facilidade que enviam uma foto para seus contatos".

A função para empresas ainda precisa de aprovação para ser implementada no país e as discussões quanto a isso são feitas com o Banco Central.

