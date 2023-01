WhatsApp libera recurso que permite disparo de mensagens para até 5 mil pessoas

A funcionalidade havia sido anunciada em abril do ano passado edit

247 - O aplicativo de mensagens dos Estados Unidos WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (26) o lançamento do recurso 'Comunidades' no Brasil, que permite o envio de mensagens para até 5 mil pessoas.

Anunciada em abril do ano passado, a funcionalidade não foi implementada no país em razão do último período eleitoral. Havia um temor de que a atualização pudesse prejudicar o combate das Cortes brasileiras à divulgação de informações falsas por bolsonaristas.

Em outros países, as 'Comunidades' do WhatsApp começaram a ser liberadas em novembro de 2022.

