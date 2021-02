WhatsApp tenta liberação do Banco Central para ser "iniciador de pagamentos"

247 - O aplicativo de mensagens WhatsApp afirmou que conversa com o Banco Central e tenta aprovação para ser um "iniciador de pagamentos" e, assim, habilitar um sistema de transações financeiras pelo app.

"O WhatsApp está conversando regularmente com o Banco Central para ter a aprovação como iniciador de pagamentos para transferências entre pessoas. Também tem trabalhado para restaurar os pagamentos no WhatsApp para todos no Brasil o mais rápido possível", relatou a empresa ao G1 nesta segunda-feira (15).

Já em junho de 2020, o WhatsApp anunciou que passaria a disponibilizar aos usuários o serviço de envio e recebimento de dinheiro pelo aplicativo. O Banco Central e o Cade, no entanto, barraram a funcionalidade. As instituições afirmaram que era preciso, primeiro, avaliar riscos concorrenciais e garantir funcionamento adequado do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.