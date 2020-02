Witzel defende impeachment de Bolsonaro

247 - O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, afirmou que os protestos anticongresso são “uma afronta à Constituição” e que a única resposta jurídica para Bolsonaro é o impeachment.

Witzel ainda disse que o comportamento de Bolsonaro sustenta "um movimento destrutivo para a democracia.”

O governador do Rio ainda afirmou, no jornal Folha de S. Paulo: "quem exerce um cargo de mandatário do povo para poder criar dias melhores para a população, um diálogo respeitando as instituições, não pode ter um comportamento como esse. O que se espera do presidente é que ele respeite as instituições, é que ele dialogue com o Congresso, dialogue com os governadores."